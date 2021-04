ÖBAG - SPÖ/NEOS: Schmid soll sofort zurücktreten

In der Causa rund um ÖBAG-Chef Thomas Schmid findet derzeit eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung der Staatsholding statt. Während das Präsidium schweigt, berichten Medien davon, dass Schmid angeboten habe, seinen Vertrag nicht zu verlängern. Dieser würde im März 2022 auslaufen, mit einer Option für zwei weitere Jahre. SPÖ und NEOS forderten daraufhin den Rausschmiss von Schmid.

"Schmid muss mit sofortiger Wirkung abberufen werden. Stattdessen werfen ihm (Bundeskanzler Sebastian) Kurz und (Finanzminister Gernot) Blümel noch einmal eine Jahresgage von einer halben Million Euro nach, damit sie ihr Gesicht wahren. Schmid bekommt also statt der fristlosen Abberufung einen Kurz-Bonus von einer halben Million Euro", so SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer.

Vonseiten des NEOS-Abgeordneten Sepp Schellhorn hieß es heute: "Das ist eine müde und halbherzige Schadensbegrenzung für den ÖBAG-Aufsichtsrat. So weich würden Manager der freien Wirtschaft gerne fallen. Aber für Thomas Schmid gelten bekanntlich andere Regeln." Der Interessensverband meinte zum - noch nicht bestätigten - Rückzug von Schmid, dieser "schafft Erleichterung bei den Anlegern, da wieder Ruhe in die Aufsichtsräte einkehren kann - Emoji-Politik gehört dort nicht hin".

Schmid wird zum engeren Umfeld von Kanzler Kurz gezählt. "Du bist Familie", soll ihm Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) einmal geschrieben haben. Vor seiner Bestellung zum ÖBAG-Vorstand soll Schmid den Kanzler gebeten haben, ihn "nicht zu einem Vorstand ohne Mandate" zu machen. Die Antwort von Kurz: "Kriegst eh alles, was du willst." Als dann die gesetzliche Grundlage für den neuen Job in der ÖBAG gegeben war, habe Blümel - damals Kanzleramtsminister - an Schmid geschrieben: "Schmid AG fertig".

Die Österreichische Beteiligungs AG, kurz ÖBAG, verwaltet die Anteile des Staates an wichtigen börsenotierten Firmen wie OMV, Telekom Austria, Post und Verbund. Die ÖBAG managt somit über 26 Mrd. Euro Staatsvermögen, das sind fast 3.000 Euro pro Einwohner.