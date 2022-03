ÖBAG will Schutzschild vor Politeinfluss sein

Edith Hlawati will die Staatsholding wieder in ruhigere Gewässer führen und Beteiligungen an Unternehmen in Zukunftsbranchen vorantreiben.

Edith Hlawati ist langjährige juristische Begleiterin und Kennerin der staatlichen Beteiligungsholding und deren Metamorphosen von der ÖIAG über die ÖBIB bis zur ÖBAG. Sie hat mit 13 Finanzministern zu tun gehabt, an drei Novellen des ÖIAG-Gesetzes führend mitgearbeitet, einige Privatisierungen auf dem Kapitalmarkt begleitet und zwei Syndikatsverträge mit Co-Aktionären der ÖBAG verhandelt. Hlawati hat also mit 1. Februar als neue Alleinvorständin der ÖBAG kein Neuland betreten, aber sie will in Zukunft einiges neu machen. Allen voran will sie ...