ÖBB bieten mehr Bahn und erhöhen die Preise

Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember baut die Staatsbahn ihr Angebot im Nach und Fernverkehr weiter aus. Zugtickets werden im Durchschnitt um 1,9 Prozent teurer. Für 18-jährige gibt es eine Gratis-Vorteilscard.

Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) werden mit dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember die Preise der Bahntickets im Inland im Durchschnitt um 1,9 Prozent verteuern. Das Verkehrs-Verbundkarten nicht betroffen sind, sind 50 Prozent der Bahnfahrer ausgenommen. Der Preis der Vorteilskarten und der Sparschienen-Tickets bis 19 Euro bleiben unverändert, deutlich teurer werden dagegen Jahreskarten.

Etwas besonders hat sich die Staatsbahn für Jugendliche einfallen lassen, die nächstes Jahr 18 Jahre alt werden . Für sie gibt es eine Gratis-Vorteilscard, sie brauchen nur mit ihrem Ausweis in eines der Kundencenter zu kommen. Ich bin gespannt, wie viele es nützen werden, sagte ÖBB-Chef Andreas Matthä am Mittwoch bei der Präsentation der Neuerungen für 2020.

Die größten Veränderungen gibt es im kommenden Jahr im Nahverkehr und vor allem rund um Wien. Hier sollen rund eine Million Zugkilometer dazukommen, kündigt Matthä an. Die Verträge mit dem Verkehrsverbund Ostregion, die Züge bestellen und auch zahlen muss - sind aber noch in Verhandlung, daher wurde mit Details gespart. Jedenfalls soll es längere Betriebszeiten und bessere Intervalle geben. Auch in Salzburg laufen die Gespräche über den sogenannten Verkehrsdienstevertrag noch; sie sollen im November abgeschlossen sein.

Österreichweit wird das Angebot um vier Millionen Zugkilometer ausgebaut. Im Fernverkehr kommt unter anderem ein Zug von Wien über Salzburg bis Bozen dazu sowie eine Direktverbindung von Graz über Wien, Prag, Dresden nach Berlin.

Erweitert wird auch das Angebot an Nachtzügen, dem die ÖBB mit der Übernahme der Schlafwagen-Flotte der Deutschen Bahn im Dezember 2016 neues leben eingehaucht haben. In den ersten acht Monaten ist der Nachtzug-Ticketverkauf - also Schlaf-, Liege- und Sitzplätze - laut ÖBB-Chef um elf Prozent gestiegen. Ab Jänner wird es zusätzlich zu den 13 bestehenden Verbindungen einen Nightjet von Wien bzw. Innsbruck nach Brüssel geben und ab Dezember 2020 einen nach Amsterdam. Hier seien viele Hebel in Bewegung gesetzt worden, um die nötigen Trassen zu bekommen, sagt Matthä. "Wir merken aber, dass die Bereitschaft zunimmt". Die Klimadebatte sei für die Bahn dabei aber hilfreich.