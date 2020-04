ÖBB fahren Verkehr hoch: Ab 11. Mai am ursprünglichen Niveau

Die schrittweise Rückkehr zur Normalität in der Coronakrise wird auch den ÖBB wieder ein höheres Fahrgastaufkommen bescheren. ÖBB-Vorstandschef Andreas Matthä kündigte am Donnerstag eine Verdichtung des Bahnverkehrs an, am 11. Mai werde man den Betrieb auf das ursprüngliche, volle Niveau ausdehnen. Bei der Einhaltung der Schutzmaßnahmen setzen die ÖBB auch auf die Eigenverantwortung der Fahrgäste.

SN/APA/ROBERT JAEGER Bald sind die Züge wieder im gewohnten Takt unterwegs