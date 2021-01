ÖBB kaufen Stadler-Rettungszüge um bis zu 240 Mio. Euro

Die Österreichischen Bundesbahnen haben mit dem Schweizer Zughersteller Stadler Rail die Lieferung von bis zu 20 neuen Lösch- und Rettungstriebzügen mit einem Auftragswert von insgesamt 240 Mio. Euro vereinbart. Das teilten Stadler und ÖBB am Donnerstag mit. Zunächst, in einem ersten Abruf, bestellt die ÖBB-Infrastruktur AG fünf Züge im Wert von rund 60 Mio. Euro. Die ersten Fahrzeuge sollen bis spätestens Mitte 2024 in den Einsatz kommen.

SN/APA (ÖBB/3D-Schmiede) Die ersten Züge sollen ab 2024 fahren

Die Rettungszüge seien für die Inbetriebnahme des Semmering-Basistunnels und der Koralmbahn (inkl. Koralmtunnel und Tunnelkette Granitztal) notwendig, erklärten die ÖBB. Diese Züge der "dritten Generation" seien auch als Ersatz der ersten Generation von Lösch- und Rettungszügen der ÖBB vorgesehen und für den Rettungs-, Berge- und Löscheinsatz konzipiert worden - andererseits seien sie aber auch als "Tunneltaxi" für planmäßige Instandhaltungstätigkeiten einsetzbar. Quelle: Apa/Awp/Sda