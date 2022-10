ÖBB präsentieren Pläne für neuen Fahrplan ab 11. Dezember

Wie jedes Jahr tritt Mitte Dezember - heuer konkret am 11. Dezember - europaweit ein neuer Zugfahrplan in Kraft. Das betrifft freilich auch die heimischen Bahnkunden und die ÖBB. Wie, das soll am Donnerstagvormittag (ab 10:30 Uhr) konkret werden. Denn dann will ÖBB-Chef Andrä Matthä präsentieren, wie die Bahn ihr Programm erweitert. Laut Medieneinladung geht es um Investitionen, neue Fernverkehrsverbindungen und das Angebot im Nahverkehr.

SN/APA/THEMENBILD/GEORG HOCHMUTH Luftiger Blick auf einen ÖBB-Nahverkehrszug im Burgenland

Die Fahrgastzahlen stiegen heuer nach einem Corona-Einbruch wieder massiv an und das Unternehmen rechnet mit weiter steigenden Passagierzahlen. ÖBB-Chef Andrä Matthä hat heuer auch bereits angekündigt, dass die Staatsbahn bis zum Jahr 2030 4,1 Milliarden Euro in neue Garnituren und die Erneuerung bestehender Züge zu investieren werden.