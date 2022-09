ÖBB transportierten 580.000 Tonnen ukrainisches Getreide

Die ÖBB haben seit März 580.000 Tonnen Getreide aus der Ukraine ausgeführt. Im August allein waren es 145.000 Tonnen, berichtete die Bundesbahnen-Gütertransporttochter Rail Cargo Group (RCG) am Montag in einer Aussendung. Eine Mehrheit der Transporte sei für Abnehmer in Ungarn bestimmt gewesen. Dahinter folgten Deutschland, Italien, Rumänien und die Niederlanden.

SN/APA/ROBERT JAEGER/ROBERT JAEGER Davon 145.000 Tonnen im August

Die Rail Cargo geht von einer gleichbleibenden Nachfrage in den kommenden Monaten aus. Um den Transport zu beschleunigen, soll die Zusammenarbeit mit der ukrainischen Staatsbahn Ukrzaliznica (UZ) verstärkt werden.