ÖBB und Westbahn hoffen auf Stärkung des Bahnsektors

Die Österreichische Bundesbahn und die private Westbahn haben am Mittwoch in einer gemeinsamen Aussendung die Notwendigkeit einer raschen Unterstützung in Zeiten der Corona-Pandemie untermauert. Gemeinsam mit europäischen Verbänden im Eisenbahnsektor wand man sich auch an die EU. Die Quarantäne-Bestimmungen bringen auch dem Schienenverkehr große finanzielle Einbußen.

SN/APA/ROBERT JAEGER Rasche Unterstützung in Zeiten der Corona-Pandemie notwendig