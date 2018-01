ÖBIB-Nominierungskomitee wird neu besetzt

Das vierköpfige Komitee, das in der Staatsholding ÖBIB darüber entscheidet, wer in die Aufsichtsräte der Staatsbeteiligungen entsendet wird, wird am Mittwoch im Ministerrat neu besetzt, schreibt der "Kurier". Die ÖBIB hält derzeit Beteiligungen an Post, OMV, Telekom Austria und Casinos Austria. Unter der neuen Regierung sollen Verbund und Bundesimmobiliengesellschaft BIG dazu kommen.

SN/APA (AFP)/JOE KLAMAR Löger soll in das Gremium aufrücken