Öffi-Klima-Ticket startet am 26. Oktober in sechs Bundesländern

Das österreichweite 1-2-3-Ticket, nunmehr in KlimaTicket umbenannt, startet am Nationalfeiertag am 26. Oktober. Verträge mit sechs Bundesländern, den ÖBB, der Westbahn und Regiojet sind bereits fix - offen ist noch der Verkehrsverbund Ostregion (VOR). Gestartet wird, sollte es zu keiner Einigung kommen, in den sechs Bundesländern und den Bahnen. Vorgestellt wurde der Plan am Mittwoch von der Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) bei einer Pressekonferenz in Linz.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Ein Jahresticket für Öffis im ganzen Land. Umweltministerin Leonore Gewessler präsentierte das 1-2-3-Ticket.

"Einfach einsteigen im ganzen Land, ohne überlegen zu müssen, wo ich mein Ticket herbekomme" - dieses Szenario, das Leonore Gewessler am Mittwoch bei der Pressekonferenz ausmalt, scheint nun endlich Realität zu werden. Auch wenn die Ministerin gleich zu Beginn einräumt: "Wir sind leider noch immer nicht fertig." Dennoch sei die Zeit des Wartens nun vorbei, betont Gewessler. Daher starte man mit 26. Oktober das Ticket in sechs Bundesländern - Tirol, Vorarlberg, Salzburg, Oberösterreich, Steiermark und Kärnten. Dort können dann alle Züge der ÖBB sowie der Westbahn mit einem Ticket befahren werden.

Mit der Ostregion müssten die Verhandlungen noch abgeschlossen werden. Sobald dies geschehen ist, solle das Ticket auch im Burgenland, in Wien und Niederösterreich gelten - ohne zusätzliche Gebühren, wie die Ministerin ankündigte. "Das Ticket wird automatisch ein Upgrade bekommen."

Für drei Euro am Tag durch ganz Österreich fahren Ab 26. Oktober kann man mit einem Jahresticket zum Preis von 1.095 Euro im ganzen Land mit allen Öffis fahren. Frühe Vögel, sogenannte early birds, erhalten das Ticket unter dem Namen "Klimaticket Now"um 949 Euro, alle unter 26-Jährigen, Senioren und Menschen mit Beeinträchtigung zahlen 699 Euro. Der Vorverkauf startet am 1. Oktober. Das sei laut Gewessler "ein unschlagbares Angebot - man bekommt verdammt viel für sein Geld." Zudem sei jeder Kilometer, der nicht mit dem eigenen Pkw gefahren werde, gut für das Klima. Ursprünglich war die Netzkarte mit drei Stufen als 1-2-3-Ticket geplant gewesen. Vorgesehen war in der 3er-Stufe, um 1.095 Euro im ganzen Land mit allen Öffis fahren zu können. Weiters war geplant gewesen, um einen Euro pro Tag in einem Bundesland (365 Euro) und um zwei Euro pro Tag in einem und im Nachbarbundesland (730 Euro). Gewessler: "Dieser Sommer ist eine Kurzzusammenfassung des Klimaberichts" "Der Klimabericht, der vergangene Woche veröffentlicht wurde, hat uns vor Augen geführt, wie brenzlig die Situation ist", betont die Ministerin. "Die Hitzerekorde, die Waldbrände, die großen Hagelkörner, die Überflutungen - der heurige Sommer ist eine Kurzzusammenfassung des Klimaberichts. Wenn wir nichts tun, wird dieser Ausnahmezustand zum Dauerzustand."

Der Verkehr spiele dabei eine entscheidende Rolle. "Die Zeit des Wartens ist vorbei", sagt Gewessler. Das Budget sei gesichert, es seien entsprechende rechtliche Grundlagen gemacht worden. Im ersten vollen Jahr (2022) sind dafür 150 Millionen Euro aus dem Bundeshaushalt vorgesehen. Parallel dazu sollen auch regionale Klimatickets kommen, wie am Mittwoch erläutert wurde: Vorarlberg, Tirol und Salzburg haben bereits Flächentickets für das jeweilige Bundesland eingeführt. In Oberösterreich startet parallel zum KlimaTicket das RegionalTicket für ganz Oberösterreich, gab Stelzer am Mittwoch bekannt. Die oberösterreichweite Karte wird 695 Euro kosten. Dazu gibt es mehrere weitere Varianten, beispielsweise alleine und exklusiv die Stadtverkehre in Linz, Wels und Steyr um 365 Euro.