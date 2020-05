Öffnung der Gastro-Betriebe: Gäste müssen sich nicht registrieren

Mitte Mai dürfen die Österreicherinnen und Österreicher auch wieder in den Gasthäusern konsumieren. In einer Pressekonferenz am Freitag fixierten Bundeskanzler Sebastian Kurz, Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (beide ÖVP) und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) die Regelungen. Die zuerst angedachte Registrierpflicht für Gäste ist nicht Teil davon.

Am 15. Mai darf die Gastronomie ihren vollen Betrieb wieder aufnehmen. Mit der Pressekonferenz am Freitag gaben Bundeskanzler Kurz, Gesundheitsminister Anschober und Tourismusministerin Köstinger die Fixierung der Regelungen zur Öffnung der Gastronomiebetriebe bekannt. Die Regierung stand dabei mit 6000 Wirten in Kontakt und hat gemeinsam an den in den Betrieben geltenden Bestimmungen gearbeitet. Kanzler Kurz möchte dabei den Gesundheitsschutz und die Praktikabilität zusammenbringen. Ein Wirtepaket, das bis Ende nächster Woche fertiggestellt wird, soll die Betriebe in der Krise finanziell unterstützen.

Kurz appelliert auch an die Bevölkerung: "Meine große Bitte: Kaufen und konsumieren Sie regionale Produkte und in den österreichischen Wirtshäusern." Es soll jedoch im Vorhinein reserviert werden, um die Planbarkeit für die Gastro-Betriebe zu verbessern. Köstinger will auch Perspektiven für Nachtlokale und Kongressveranstalter schaffen. Entgegen der Vermutungen müssen sich die Gäste nicht registrieren.

Es gilt auch in den Betrieben die Abstandsregel von einem Meter. Personal und Gäste, die sich außerhalb vom Tisch aufhalten, müssen Mundschutz tragen. Kurz sieht dazu noch keine Strafen vor, es soll vorerst beratend zu Seite gestanden werden.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober sprach erneut von erfreulichen Entwicklungen in der zweiten Phase, die am 14. April mit den Öffnungen der Bau- und Gartenmärkte sowie den kleineren Geschäften gestartet ist. Die Steigerungsrate liege momentan nur noch bei 0,14%. In Österreich sind derzeit noch 1324 Personen in Österreich an dem Virus erkrankt. Der Kanzler hob die Bundesländer Kärnten, Salzburg und Vorarlberg hervor. Hier sei der Verlauf der Ansteckungen besonders positiv.

Zu den Grenzen gab sich Sebastian Kurz optimistisch: Er rechnet mit einer baldigen Öffnung der Grenzen, vor allem zu Deutschland. Das sei nach wie vor das Ziel.

Pressekonferenz zum Nachschauen:

Quelle: SN