Öffnungslaune in Ischgl leicht gedämpft

Ischgl, aus dem Lockdown und in den Tourismus-Neustart. Tag eins. Sowohl Seilbahnen und Pisten als auch Gastronomie und Hotellerie können öffnen. Theoretisch. Denn nicht alle Gastronomen und Hoteliers öffnen tatsächlich. Der Ort im andauernden Coronapandemie-Brenngleis ist von komplettem Tourismus-Alltag an diesem Sonntag noch weit entfernt.

Entsprechend der eher gedämpften Öffnungslaune ist das Ischgler Dorfzentrum um die Mittagszeit bei leicht bedecktem Himmel wenig belebt. Ein Hotel mitten in der Dorfstraße wartet jedenfalls bei zarten Plusgraden auf Gäste, die die hauseigene Terrasse bevölkern und beleben wollen. "Die sind alle am Berg beim Skifahren", ist die Erklärung einer Kellnerin dafür, dass lediglich ein englischsprachiges Pärchen bereits eifrig in der Speisekarte blättert. "Wir haben bereits seit 10.00 Uhr offen", gibt die Kellnerin auf Nachfrage noch zu Protokoll und wirkt dabei zugleich ein klein wenig frustriert.

Wenige Meter entfernt entdeckt man weitere Gäste, die vergnügt bei einem Gläschen Wein in der warmen Stube eines Hotel-Restaurants sitzen. Eine Dame um die 40, mit einem kleinen Kind und Kinderwagen im Schlepptau, hat diesen Restaurant-Besuch hier schon hinter sich. "Wir sind Stammgäste und kommen jedes Jahr aus Garmisch her, weil das Essen einfach sehr gut ist". Der Mann sei einstweilen "am Berg", sagt sie und spaziert die Dorfstraße hinunter in Richtung Silvrettaseilbahn.

Unweit von dieser kocht und wirkt Benjamin Parth im Hotel "Yscla" und dem Haubenrestaurant "Stüva". Anders als manche seiner Kollegen öffnet er heute Abend sein Restaurant. "Endlich dürfen unsere Fans und Stammgäste wieder kommen", sagt Parth sichtlich begeistert. Der letzte Mitarbeiter sei heute in der Früh angekommen und in der Küche werde schon eifrig gewerkelt, so Parth.

Vor einem Pub unweit des Hotels streut der Betreiber Salz und kündigt an, dass er heute um 18.00 Uhr aufsperren werde. "Leider muss ich dann aber um 23.00 Uhr wieder schließen, aber das kennen wir schon", gibt er sich pragmatisch und lächelt zugleich.

Gegen eine Öffnung am heutigen Tag hat sich hingegen "Kitzloch"-Chef Bernhard Zangerl entschieden. "Wir öffnen am morgigen Montag um 12.00 Uhr", sagt er. Im Inneren des Lokals ist er aber schon sichtlich gut für morgen gerüstet. Die Tische sind, wie im Yscla, bereits gedeckt. Er setze ab Montag dann vornehmlich auf Restaurantbetrieb statt Aprés-Ski, merkt der Gastronom an. Sein Team diskutiert im Lokal jedenfalls schon eifrig über letzte Service-Details, Getränke und Speisekarte. Draußen wird zeitgleich die Treppe zum Restaurant vom Schnee befreit.

Flankiert werden diese Aktivitäten von vereinzelt vorbeiziehenden Personen mit geschulterten Skiern. Mit voranschreitender Uhrzeit sind auch in der nahen Dorfstraße zunehmend mehr Menschen anzutreffen. Ein Herantasten an die Normalität.