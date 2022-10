Oekostrom AG-Vorständin Aichberger: "Es ist okay, vom Ergebnis etwas abzugeben"

Hildegard Aichberger hält das Abschöpfen von Zufallsgewinnen für richtig, warnt aber vor Verzögerungen beim Ausbau.

Bisher waren sie ein Vorbild der Energiebranche. Jetzt zählt auch der größte Alternativversorger Österreichs, die Oekostrom AG, zu den Krisengewinnlern. Und sieht doch Unterschiede.

Die Oekostrom AG ist mit 90.000 Kunden größter privater Energieversorger. Was unterscheidet Sie von anderen? Hildegard Aichberger: Was uns ausmacht, ist die Unabhängigkeit von Ländern oder Bund. Wir gehören 3000 Menschen. Der größte Aktionär hat vier Prozent, der Kleinste haben eine Aktie um 32 Euro. Das gibt uns die Möglichkeit, im Sinne dieser Aktionäre und Aktionärinnen zu agieren. In unserem Gründungsstatut von 1999 ist die Energiewende festgeschrieben. Wir sind eine Aktiengesellschaft und arbeiten klarerweise gewinnbringend. Aber wir glauben, dass die Energiewende nur geht, wenn die Leute mitmachen. Das ist ein umfassenderer Zugang, zu unternehmerischer Verantwortung. Zu unseren Hauptversammlungen kommen wirkliche Öko-Fundis - im positiven Sinn - und verlangen, dass wir uns rechtfertigen für das, was wir tun. Das fokussiert uns.

Bisher waren Unternehmen wie Ihres Vorbilder. Plötzlich gelten sie als Krisengewinnler. Wie fühlt sich das an? Erneuerbare Energie hat tatsächlich keine Betriebskosten. Der Wind wird nicht teurer, daher sind hohe Preise zweifelsohne für uns von Vorteil. Wir haben auf der anderen Seite aber Kunden und müssen Energie für sie ebenfalls teuer zukaufen. Wir sind dabei kulanter als andere und versuchen, diese Preiserhöhungen nicht komplett weiterzugeben und auch für Neukunden faire Preise zu haben. Die Vertriebsseite ist tendenziell schwieriger geworden, da gab es einige Unternehmen, die aufgeben mussten. Wenn man aber gut wirtschaftet, das wird man bei uns sehen, kann man auch gute Ergebnisse machen. Der Staat wird auf diese Ergebnisse zum Teil zugreifen. Wir finden es im Prinzip okay, davon etwas abzugeben.

Sie befürworten also die Abschöpfung in dieser Form? Energie ist ein Grundbedürfnis. Nicht einzugreifen, wenn ein Grundbedürfnis sich um das Fünf- bis Zehnfache verteuert, wäre komplettes Staatsversagen. Natürlich kann man drüber diskutieren, wie eingegriffen wird und es immer besser machen. Aber das ist eine wahnsinnig komplexe Situation. Die EU hat sich entschieden, nicht direkt in die Märkte einzugreifen, und das finde ich auch richtig. Das System hat Jahre gebraucht, um sich zu entwickeln, ein Direkteingriff wäre gefährlich gewesen. Dann bleibt nur übrig, mit Förderungen und Abschöpfungen zu arbeiten.

Wie macht man es besser? Das Prinzip, einen Deckel zu definieren und alles darüber hinaus abzuschöpfen, macht schon Sinn. Niemand in der Branche hat bis vor kurzem erwartet, mehr als 180 Euro für seine Energie zu bekommen. Aber je länger diese Unklarheit besteht, desto schwieriger wird es für uns. Wir haben beispielsweise im Mai ein Windprojekt kalkuliert, das sich mit der Deckelung vielleicht nicht mehr rechnet. Ich will nur klarmachen, dass es für uns wichtig ist, zu wissen, womit wir rechnen müssen. Wir können fast kein Budget machen, weil wir nicht wissen, was wir reinschreiben sollen. Das ist wirklich kein kleines Problem, weil im schlimmsten Fall investiert man eben nicht.

Laut Werner Kogler kommt die Abschöpfung mit 1. Jänner. Wenn wir in Österreich wirklich erst im Jänner die Verordnung dazu haben, wird mir ganz anders. Aus meiner Sicht muss das in den nächsten Wochen vorliegen.

Viele Versorger stöhnen über den irren Zusatzaufwand, den das bringt. Sie nicht? Unternehmen und Private kämpfen zum Teil mit existenziellen Problemen. Eine Tischlerei, die statt 30.000 plötzlich 200.000 Euro Energierechnung hat, das sind die wirklichen Probleme. Mich in diesem Umfeld zu beschweren, dass bei uns zu viel Aufwand entsteht, kommt mir irgendwie falsch vor. Gleichzeitig entsteht tatsächlich gerade ein unheimlicher Aufwand bei uns und ehrlich gesagt, unsere Leute stöhnen natürlich auch.

Und jetzt kommt noch die Strompreisbremse? Dass wir uns darum kümmern müssen, ist in Ordnung, weil es darum geht, dass die Kosten gar nicht bei den Leuten ankommen. Aber warum wir gefühlt jede Woche neue Dinge abwickeln sollen wie den Teuerungsausgleich, der ein Superchaos war, verstehe ich nicht. Wir haben vier Mal so viele Anrufe wie vor einem Jahr. Das können wir nicht handeln und es führt dazu, dass die Kunden unzufrieden sind. Ich will nicht jammern, wir gelten ohnehin als die Gewinnler. Aber ich kann berichten, dass die Kunden verdammt verunsichert sind, sich nicht auskennen und Angst haben.

Klappt es bis Dezember? Ja, sicher, das sind Rabatte und Dinge, mit denen wir umgehen können. Der Punkt ist auch hier: Wir wissen noch nicht, wie es ausgestaltet ist.

Rechnen Sie mit mehr Staatshilfen? Bei Gas wird man wohl noch etwas tun müssen. Heuer vielleicht noch nicht, aber nächstes Jahr jedenfalls. Das wird richtig teuer. Und da ist der Spielraum kleiner, weil bei Strom derzeit überfördert wird.

Zehn Cent sind extrem niedrig angesetzt und 2900 kWh extrem hoch. Viele Haushalte konsumieren weniger als diese Menge. Das heißt, wir stützen die Stromrechnung unter einen natürlichen Markpreis, nicht nur unter den eskalierten Marktpreis. Und niedriger als für 2024 und 2025 zu erwarten.

Wenn wir in all dem jetzt einen Vorteil sehen wollen: Dass wir endlich lernen, dass Energie etwas Wertvolles ist. Wir werden nie im Leben so viele Windräder, Solaranlagen und Wasserkraftwerke hinstellen können, um unendlich viel Energie zu haben. Wenn wir jetzt den Menschen suggerieren, dass Energie billig ist, ist das ein politischer Fehler.

Sie bieten Ihren Kunden jetzt Anreize zum Energiesparen. Mehr als ein Symbol? Wir haben einen neuen Auftritt und eine neue Website. Wir wollten das mit etwas verknüpfen. Die politische Vorgabe lautet, in diesem Winter sorgsam mit Energie umzugehen. Aber wenn unsere Kunden Energie sparen, verdienen wir noch Geld, weil wir die Energie am Markt teuer verkaufen können. Für uns wäre das total unmoralisch. Daher wollen wir die Kunden daran beteiligen. Wenn die Rechnung niedriger wird, verdoppeln wir den Wert, indem die Kunden bis zu 300 kWh gutgeschrieben bekommen. Wir glauben schon, dass in den Köpfen der Menschen gerade etwas passiert.

Gilt das auch für den Ausbau von Windstrom und PV? Es sind immer alle dafür, solange das Windrad nicht in ihrer Gemeinde steht. Da muss man aus der Komfortzone raus. Ich meine damit nicht, dass man bei 17 Grad im Büro sitzen muss. Wir sollten jetzt nicht russisches Gas durch nordafrikanisches ersetzen.

Der Ausbau geht aber bisher nur langsam. Wie soll das klappen? Möglich ist das schon, das Potenzial ist enorm, aber der Bedarf auch. Strom macht ein Drittel des Energieverbrauchs, und nicht einmal das schaffen wir erneuerbar zu produzieren. Man geht ganz grob davon aus, dass 50 Prozent der Energiewende über Effizienzpotenziale gehen und der Rest über den Ausbau von Erneuerbaren und mit grünem Wasserstoff. Natürlich kann man weiter auf Importe setzen und dicke Leitungen bauen. Aber wir sollten diesen Fehler nicht mehr machen, auch aus Sicherheitsgründen nicht.

Was tut die Ökostrom AG selbst? Wir repowern Windanlagen, bauen neue Anlagen und bauen bei Photovoltaik aus. Wir haben zum Beispiel in der Slowakei PV zugekauft. In Österreich hängt es an den Flächen, also an den Bundesländern. Wir fühlen derzeit ein leichtes Lüfterl an Rückenwind, sogar das "heilige Land" Tirol hat signalisiert, Windräder zu bauen. Es gibt Leute, die diskutieren, ob Windräder hässlich sind. Es tut mit leid: Hässlich ist keine Kategorie. Hässlich ist, was im Krieg in der Ukraine passiert.

Der Vorteil der Erneuerbaren ist, dass es schnell geht. Wir können sagen, wir wollen unsere Kapazität bei Windkraft und PV in zwei Jahren verdoppeln. Mit guten Verfahren lässt sich das hinkriegen. Aber man muss das echt wollen, mit der gleichen Kraft, wie wir den ersten Lockdown umgesetzt haben.





Hildegard Aichberger ist seit Mai 2021 Vorständin der Oekostrom AG. Zuvor war die promovierte Diplomingenieurin Leiterin der Kommunikation der Caritas, beim ORF und Geschäftsführerin des WWF.