Ökostromnovelle im Bundesrat an SPÖ-Widerstand gescheitert

Die Novelle des Ökostrom-Gesetzes ist im Bundesrat gescheitert. Damit hat die Länderkammer erstmals in ihrer Geschichte ein Gesetz zu Fall gebracht. Die SPÖ blieb in der Abstimmung am Donnerstag bei ihrer Ablehnung und verhinderte damit die Zwei-Drittel-Mehrheit, die für die Annahme des Gesetzes nötig gewesen wäre. Zugleich bot die SPÖ aber gleich "ab morgen" neue Verhandlungen an.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Biomasse-Kraftwerk (Symbolbild): Ein Mann schaufelt Hackschnitzel in die Ansaugevorrichtung einer Heizung aufgenommen am Montag, 11. Februar 2019, in Kirnberg an der Mank in Niederösterreich.