Öl bleibt gefragt - Wichtige Weichenstellung für den Ölpreis

Die großen Ölländer ringen um eine Förderstrategie, die verschiedene Interessen unter einen Hut bringen soll. Am Montag gelang ein Kompromiss - aber die weitere Entwicklung ist kaum absehbar.

Die großen Ölförderländer haben sich am Montag darauf geeinigt, ihre Fördermenge leicht zurückzufahren. Ab Oktober wollen die 23 Länder der Ölallianz Opec+ ihre tägliche Fördermenge um 100.000 Fass (zu je 159 Liter) zurückfahren. Damit haben sie ihre Entscheidung von Anfang August, die Fördermenge um genau diese Menge zu erhöhen, wieder rückgängig gemacht.

Die Entscheidung habe in erster Linie "symbolische Bedeutung", sagt Raiffeisen-Analyst Hannes Loacker. Denn auf den echten Ölmarkt habe die jetzt beschlossene Rücknahme von 0,1 Prozent des Angebots "so gut wie keine Auswirkung". Es sei "das Signal, wir werden etwas machen, wenn der Ölpreis nach unten kommt".

Jetzt war es nach Einschätzung der wichtigsten Erdölförderländer Opec und ihrer Verbündeten in der Runde Opec+ so weit. In den vergangenen Wochen war der Ölpreis - der zunächst infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine deutlich gestiegen war - deutlich unter Druck geraten. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordölsorte Brent, der im Juni noch bei 124 Dollar lag, stürzte bis Ende der Vorwoche auf unter 94 Dollar und verlor somit ein Viertel seines Wertes.

Hintergrund für diese Entwicklung waren global eingetrübte Konjunkturaussichten, welche die Nachfrage nach Erdöl erheblich nach unten drückten. Dazu kamen Anzeichen für einer bevorstehenden Ausweitung des Angebots - einerseits durch zuletzt immer mehr auf den Markt kommendes Öl aus Libyen und andererseits wegen Anzeichen einer Annäherung zwischen dem Iran und den USA bei den Atomverhandlungen. Ein neuerliches Abkommen würde die Sanktionen gegen den Iran beenden, der damit als wichtiger Öllieferant auf den Weltmärkte zurückkäme.

Im Vorfeld des virtuell durchgeführten Meetings am Montag hatte sich vor allem das dominierende Saudi-Arabien für eine Kürzung der Förderquoten stark gemacht. Gleichzeitig hatte sich Russland, das ebenfalls der Opec+ angehört, laut informierten Kreisen gegen eine Drosselung der Produktion ausgesprochen. Während für Saudi-Arabien ein Interesse an höheren Öleinnahmen im Vordergrund steht, dürfte für Russland die Abnahme größerer Mengen wichtiger sein - wohl auch deshalb, um die westlichen Wirtschaftssanktionen ins Leere laufen zu lassen, die darauf abzielen, Russlands Öleinnahmen zu verringern und Exporte schwieriger zu machen. "Russland hat Sonderinteressen", stellt Rohstoff-Analyst Giovanni Staunovo von der UBS fest. In dieser Situation könnte die jetzt erfolgte kleine Senkung der Fördermenge ein Kompromiss zwischen den unterschiedlichen Interessenlagen sein. Denn es sei "den Saudis wichtig, dass man nicht Russland nicht ausschließt".

Die jüngste Entscheidung über die künftige Förderpolitik der Ölproduzenten wurde diesmal mit mehr Interesse verfolgt als normalerweise. Kaum absehbare wirtschaftliche und politische Entwicklungen sowie die sehr unterschiedliche Interessenlage großer Förderländer ließen im Vorfeld mehrere Optionen denkbar erscheinen. Mehreren Beobachtern galt daher ein Beibehalten der aktuellen Quote als wahrscheinlichste Variante.

Johannes Rauball, Energiemarktanalyst von Kepler, bezeichnet die leichte Kürzung als "überraschend", weil die meisten Mitglieder derzeit ohnehin wesentlich weniger als ihre Zielgrößen ("Targets") produzieren. Dazu gehört auch der größte Produzent Saudi-Arabien, "welcher die Kapazitäten hätte mehr zu produzieren, es aber nicht tut". Schätzungen zufolge wird die OPEC+ etwa um 4 Millionen Barrel unter ihrem Ziel im September bleiben, wobei der Großteil dieses Defizits von Russland und einigen afrikanischen Ländern (Angola und Nigeria) stammt.