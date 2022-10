Öl statt Gas: Firmen sind für den Notfall gerüstet - doch nur für Tage

Was, wenn kein Gas mehr fließt? Viele Betriebe in Österreich haben bereits Millionenbeträge investiert, um im Ernstfall auf Öl oder Flüssiggas umsteigen zu können. Ob sie den Ersatz auch bekommen, ist alles andere als sicher.

Zehn Millionen Euro hat der Zucker- und Stärkekonzern Agrana investiert, damit nicht jetzt in der Erntezeit von Kartoffeln, Mais und Zuckerrüben mangels Gas die Verarbeitung ausfällt. In den beiden Zuckerfabriken sei die Umrüstung abgeschlossen, neben Gas könnte auch Öl verheizt werden, sagt Sprecher Markus Simak. In den Stärkefabriken Aschach und Gmünd erfolge das noch diesen Winter. Die errichteten Öltanks würden für zwei bis drei Tage reichen.

Beim oberösterreichischen Flugzeugkomponentenbauer FACC in Ried wurde bereits im Frühjahr damit begonnen, ...