Ölpreis bald so hoch wie noch nie

Kommt ein Embargo auf russisches Öl? De facto sei es schon in Kraft, sagen Experten. Für die Konsumenten wird es immer teurer.

Die Ölpreiskurve kennt derzeit nur einen Weg: steil nach oben. Durchschnittlich rund 162 Euro mussten die Österreicherinnen und Österreicher am Montagnachmittag für 100 Liter Heizöl berappen, ein Plus von mehr als 18 Prozent innerhalb eines Tages. Auch Autofahren wird zunehmend zum Luxusvergnügen: Die Spritpreise galoppieren in raschen Schritten in Richtung zwei Euro pro Liter.

Den Mineralölhändlern bereiten nicht allein die hohen Preise Kopfzerbrechen. "Zum Kernproblem wird schön langsam die Versorgung", sagt der Salzburger Branchenvertreter Franz Leikermoser, der sich ...