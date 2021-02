Ölpreis spiegelt Hoffnung auf Krisenende

Rohöl ist so teuer wie seit Februar 2020 nicht. Die Märkte erwarten den Aufschwung, Experten sind noch skeptisch und die OMV ist vorsichtig.

Der Ölpreis hat am Donnerstag seinen Höhenflug fortgesetzt. Ein Barrel (159 Liter) der für Europa wichtigen Nordseesorte Brent kostete fast 59 US-Dollar, so viel wie seit Februar 2020 nicht mehr. Anleger und Spekulanten glauben offenbar an ein nahes Ende der Coronapandemie, die die Nachfrage nach dem wichtigsten Energieträger und somit dessen Preis voriges Frühjahr absacken ließ. Angetrieben werde die Hoffnung durch die Fortschritte bei den Coronaimpfungen insbesondere in den USA, sagen Marktbeobachter. Zudem wolle Saudi-Arabien, der größte Öllieferant der Welt, ...