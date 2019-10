OeNB lässt externe Sicherheitsprüfung intern untersuchen

In der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) gibt es weiter Unruhe: Die Beauftragung einer externen Sicherheitsfirma durch den neuen Gouverneur Robert Holzmann wird nun durch die interne Revision untersucht. Die externen Sicherheitsleute hatten im September die Abhörsicherheit in der Notenbank geprüft.

Das OeNB-Direktorium habe die interne Revision beauftragt, diesen Vorgang zu untersuchen, erklärte OeNB-Direktor Thomas Steiner auf APA-Anfrage am Freitag. Untersucht werde die Beauftragung sowie die Umsetzung des Auftrags durch die externe Firma. Der Bericht der internen Revision liege noch nicht vor.

Laut dem Nachrichtenmagazin "trend" erschienen am dritten Septemberwochenende Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma, um die Abhörsicherheit der Notenbank zu checken, unter anderem im Büro des Gouverneurs. Dabei könnten aber ausgerechnet bei dieser Aktion die strengen Sicherheitsvorschriften, die naturgemäß in einer Notenbank herrschen, nicht eingehalten worden sein, etwa was Kontrolle und Eignungsprüfung für externe Dienstleister betrifft.

Die umstrittenen Personalentscheidungen des von der FPÖ nominierten Gouverneurs Holzmann betreffend der Personalchefin, den Pressesprecher und einen Abteilungsleiter wurden ausgesetzt und werden derzeit vom Rechtsanwalt und früheren BAWAG-Ankläger Georg Krakow überprüft. Ein Prüfbericht wird vor der nächsten Generalratssitzung am 31. Oktober erwartet.

