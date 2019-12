OeNB: Niedrigzinsen für Finanzmarktstabilität herausfordernd

Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) ortet "wachsende Herausforderungen" für die Finanzmarktstabilität infolge der Niedrigzinsen. Es werde eine "erhöhte aufsichtliche Wachsamkeit" wegen der Konjunktureintrübung und "Bedenken bezüglich eines Aufbaus von Preisblasen in gewissen Marktsegmenten", etwa am Immobilienmarkt, geben, kündigte die Nationalbank am Montag an.

SN/APA/HANS PUNZ Die OeNB mahnt zur Wachsamkeit