OeNB-Nowotny: Gute Wirtschaftslage für Reformen nutzen

Der gestiegene Zukunftsoptimismus der Österreicher, den dieser Tage eine IMAS-Umfrage zeigte, ist aus Sicht der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) berechtigt. "Das Stimmungsbild für die Wirtschaft hat sich in diesem Jahr kontinuierlich verbessert. Das gibt Anlass für 2018 und die Folgejahre optimistisch zu sein", so Gouverneur Ewald Nowotny am Freitag in einer Aussendung.

SN/APA (Neubauer)/HERBERT NEUBAUER Nowotny sieht Grund für Optimismus