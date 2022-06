Österreich-Anteil in der Holzindustrie kräftig gestiegen

2021 ist für die heimische Holzindustrie gut gelaufen. Warum ein Gas-Embargo für die Branche fatal wäre.

Die heimische Holzindustrie blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2021 zurück. Die verkaufte Produktion stieg im Vergleich zum Jahr davor um 29 Prozent auf einen Rekordwert von 10,43 Mrd. Euro. Und weil im Außenhandel die Exporte kräftiger stiegen (+29 Prozent auf 7,3 Mrd. Euro) als die Importe (+21 Prozent auf 5,7 Mrd.), kletterte der Außenhandelsüberschuss um 67 Prozent auf 1,6 Mrd. Euro.

Auch die Entwicklung der Holzernte habe sich günstig ausgewirkt, sagt Herbert Jöbstl, Obmann des Fachverbands der Holzindustrie Österreichs. Die heimische Ernte erhöhte sich um 10 Prozent auf 18,4 Millionen Festmeter, während der Anteil von Schadholz - durch Bruch, Sturm oder Käferbefall - um ein Drittel sank. Somit könne mehr Holz aus Österreich verarbeitet werden und "heimische Wälder bleiben klar Rohstofflieferant Nummer 1".

Vor einer möglichen Beeinträchtigung der Versorgungslage angesichts des Kriegs in der Ukraine - wie Russland und Weißrussland ein wichtiger Holzlieferant für Österreich - ist Jöbstl nicht bang. Er sieht noch Potenzial zur Ernte weiterer 3,6 bis 6,6 Mill. Festmeter jährlich - bei mehr Anbau als Abholzung, also einem Nettozuwachs an Wald.

Trotz dynamischer Nachfrage nach Holzprodukten habe sich die Lage entspannt. "Die Steigerung der Produktion und der Fokus auf den Heimatmarkt haben die Preisdynamik gebremst, die Marktlage stabilisiert und Lieferfristen normalisiert", sagt Vize-Obmann Andreas Ludwig. Kunden planten weitblickender und legten Vorräte an anstatt sich auf kurzfristige Belieferung ("just in time") zu verlassen.

Angesichts massiv höherer Energiekosten - Strom plus 300, Gas plus 500 Prozent - fordert der Verband Entlastungen wie eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Energie von 20 auf 10 Prozent. Ein Gas-Embargo hätte dramatische Folgen. "Ohne Gas kein Leim", heißt es. Ein Produktionsstopp würde die ganze Baukonjunktur treffen.