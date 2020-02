Österreich bei Innovationskraft weltweit auf Platz neun

Österreich ist einer Studie zufolge deutlich innovativer als viele andere Staaten. In puncto Innovationskraft kommt Österreich im internationalen Vergleich auf Platz neun vor Finnland, wie aus einer Mitteilung des deutschen Industrieverbands BDI am Montag in Berlin hervorgeht, der das Ranking in Auftrag gegeben hatte. Ganz vorne ist die Schweiz vor Singapur und Belgien.

SN/APA (ÖAW/Archiv)/KLAUS PICHLER Österreich bei der Innovationskraft in den Top 10 der Welt