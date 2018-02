Österreich bei Roboter-Dichte in Industrie auf Platz 14

Weltweit sind in den Fabriken immer mehr Roboter am Werk. In Österreich kommen auf 10.000 Beschäftigte mittlerweile 144 Roboter, so der Branchenverband IFR. Österreich landet damit weltweit auf Rang 14 und liegt über dem Europa-Schnitt von 99 Einheiten. Auf der Überholspur ist China: Das Reich der Mitte will "bis 2020 in die Top 10 der am stärksten automatisierten Nationen der Welt aufsteigen".

SN/APA (AFP)/Friso Gentsch Der Einsatz von Robotern steigt