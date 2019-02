Österreich bei Skiverkauf nun weltweit auf Rang 2

Österreich hat Frankreich in der Saison 2017/18 bei den verkauften Ski überholt und liegt damit hinter den USA auf Platz 2. Seit dem Tiefpunkt in der Saison 2014/15 mit 326.000 verkauften Paar Ski stiegen die Verkaufszahlen in Österreich auf 392.000 Ski in der Saison 2017/18, wie der "Kurier" unter Verweis auf Daten des Verbands der europäischen Sportartikelhersteller (FESI) berichtet.

SN/APA/BARBARA GINDL Der Ski-Verkauf boomt in Österreich