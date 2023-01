Österreich, das Land der Titelträger: Der Meister (Mst. oder Mst.in) macht dem Mag. und Dr. Konkurrenz

Der Meistertitel in Handwerk und Gewerbe kann seit ein paar Jahren so wie ein akademischer Titel vor den Namen gesetzt werden - mit einigen Ausnahmen. Auch die sollen bald fallen.

Die Angelegenheit ist ein Detail, für Betroffene aber entscheidend. Praktisch gesehen sind in Handwerk & Gewerbe die Meisterprüfung und die Befähigungsprüfung mehr oder weniger dasselbe: Sie sind der krönende Abschluss einer Berufsausbildung. Wobei eine Meisterprüfung derzeit in 79 Berufen abgelegt werden kann, primär im handwerklichen Bereich etwa bei den Friseuren, Tischlern oder Kfz-Technikern. Am Ende ist man Meister oder Meisterin. In 20 Berufen der Branche gibt es stattdessen die Befähigungsprüfung, zum Beispiel in der Fußpflege und Kosmetik, aber auch beim ...