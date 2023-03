Österreich heuer retour auf Tourismusmesse ITB in Berlin

Nach drei Jahren Coronapause ist Österreich heuer vor Ort auf der weltgrößten Tourismusmesse ITB in Berlin vertreten. Die Internationale Tourismusbörse findet - nun wieder in physischer Variante - von 7. bis 9. März statt. Auf einem gemeinsamen Messestand präsentieren 43 österreichische Partner "Urlaub in Österreich", so die nationale Tourismusmarketing-Organisation Österreich Werbung (ÖW). Deutschland ist der mit Abstand wichtigste Herkunftsmarkt für die Branche.

"Die ITB ist die relevanteste Tourismusmesse der Welt", betonte die scheidende ÖW-Chefin Lisa Weddig, die per 1. Mai von Astrid Steharnig-Staudinger abgelöst wird, am Donnerstag in einer Presseaussendung. "Wir als ÖW möchten dem Tourismusland Österreich nicht nur auf unserem Kernmarkt Deutschland die Bühne bieten, es ist auch unser Ziel, die ITB als Tor zur Welt zu nutzen und es damit unseren Partnern zu ermöglichen, Geschäfte mit Einkäufern auch aus neuen Märkten anzubahnen", so die Geschäftsführerin. Nach der Pandemie ist die ITB nun nur noch als reine Fachmesse konzipiert. Der Fokus liege "dezidiert auf B2B-Austausch, es wird keine klassischen Ausstellereinheiten wie bei Publikumsmessen geben", erklärte die ÖW. Termine auf dem neu gestalteten ÖW-Stand werden im Vorfeld vereinbart.

Als offizielle Vertreterin der Bundesregierung reist auch Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler (ÖVP) zu der bedeutendsten internationalen Branchenmesse nach Berlin. "Es ist für den gesamten Tourismusstandort von zentraler Bedeutung, sich auf der größten Tourismusmesse der Welt am wichtigsten Herkunftsmarkt in einer ansprechenden und modernen Art und Weise zu präsentieren", betonte die Ministerin.

Urlaub in Österreich sei in Deutschland "so beliebt wie seit langem nicht mehr", so ÖW-Chefin Weddig. Mit über 30 Millionen gebuchten Sommer-Nächtigungen aus Deutschland seien die Werte aus dem Rekordsommer 2019 um 5,6 Prozent übertroffen worden. Und die Prognosen in der aktuellen Reisepotenzial-Analyse stimmten auch für 2023 sehr positiv. Die Stammgästequote von 70 Prozent im Sommer liege deutlich über dem Durchschnitt von 41 Prozent.

Der neu gestaltete Stand der Österreich Werbung, auf dem die heimischen Touristiker ihre Produkte Einkäuferinnen und Einkäufern aus der ganzen Welt vorstellen, befindet sich im Hub 27 (Standnummer 101) und umfasst mehr als 620 Quadratmeter. Auch die Europäische Kulturhauptstadt Bad Ischl - Salzkammergut und das Brucknerjahr 2024 werden bereits entsprechend ins Rampenlicht gesetzt. "Mit dem 200. Geburtstag von Anton Bruckner und der Kulturhauptstadt Europas Bad Ischl - Salzkammergut freuen wir uns in Oberösterreich auf ein wahres 'Super-Kulturjahr' 2024", so Oberösterreich-Tourismus-Geschäftsführer Andreas Winkelhofer.