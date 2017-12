Österreich ist Europameister im Zubetonieren

Österreich ist noch immer das Land mit dem höchsten Bodenverbrauch in Europa. Davor warnte am Donnerstag erneut die Hagelversicherung, die sich seit Jahren gegen das Zubetonieren einsetzt. Unterstützung bekommt sie nun von Volksanwältin Gertrude Brinek (ÖVP). Die Siedlungspolitik müsse geändert, es müsse mehr in die Tiefe und in die Höhe gebaut werden.

SN/APA (Archiv)/HANS KLAUS TECHT Gertrude Brinek für Änderung der Siedlungspolitik