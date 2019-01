"Österreich ist jetzt mein Land": Erste Jobbörse für Asylberechtigte

30.000 Asylberechtigte sind in Österreich arbeitslos gemeldet. Der Einsatz der rund 1100 meist jungen Asylberechtigten, die sich am Mittwoch bei der Jobbörse der Regierung drängten, zeigt, dass viele nicht arbeitslos bleiben wollen.

Hunderte Flüchtlinge drängen sich Mittwoch früh im Schneetreiben vor den peniblen Personenkontrollen im Eingangsbereich der Halle in einem alten Ziegelbau in Favoriten. Mancher der jungen Leute wird sich an das Anstehen an der Grenze erinnert haben. Damals, als er nach Österreich kam. Eine Reihe von ihnen könnte am Mittwochs eine weitere Grenze überschritten haben: die vom Mindestsicherungsbezieher zum Arbeitnehmer.