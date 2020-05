Österreich nimmt EU-Kurzarbeitsprogramm nicht in Anspruch

Die Details für das EU-Kurzarbeiterprogramm SURE stehen - 100 Mrd. Euro soll die EU-Kommission günstig am Kapitalmarkt aufnehmen und das Geld in Form von Krediten an die einzelnen Staaten verteilen, wie am Freitag bekannt wurde. Österreich will das Programm vorerst nicht in Anspruch nehmen.

SN/APA/HANS PUNZ Blümel will anderen Ländern unter die Arme greifen