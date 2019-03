Österreich präsentiert sich als Urlaubsland für Radfahrer

Inmitten von 10.000 Ausstellern aus 181 Ländern und Regionen auf der weltgrößten Tourismusmesse in Berlin kämpft auch Österreich auf 1.200 Quadratmetern um die Aufmerksamkeit von Urlaubern. "Wir haben heuer den Österreich-Stand auf das Radland Österreich ausgelegt und werden das vor allem in Deutschland, Tschechien und den Niederlanden ausrollen", so Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP).

SN/APA (dpa)/Julian Stratenschulte Heimische Wirtschaft bewirbt das Radfahren