Österreich senkt Mehrwertsteuer für Gastronomie und Kultur auf fünf Prozent

Österreich wird die Umsatzsteuer auf Speisen und Getränke in der Gastronomie aber auch im Kulturbereich wie etwa auf Kinotickets, Museumsbesuche oder Veranstaltungen bis Jahresende auf fünf Prozent senken, das kündigte Tourismusministerin Elisabeth Köstinger am Freitag an.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Tourismusministerin Elisabeth Köstinger