Österreich und Deutschland rücken in der Gaskrise zusammen

Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck unterzeichnete am Dienstag mit Klimaministerin Leonore Gewessler ein Abkommen über enge Kooperation im Gasnotfall. Habeck: "Hätten schon vor 10 Jahren tun sollen, was wir jetzt in 10 Wochen geschafft haben."

SN/www.picturedesk.com Gemeinsam durch die Krise: Klimaministerin Leonore Gewessler und Deutschlands Wirtschaftsminister Robert Habeck am Dienstag in Wien.