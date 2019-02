Österreich-Urlaub wird bei Chinesen zum Trend

Urlaub in Österreich wird in China offenbar zum Trend. Von 2008 bis 2018 hat sich die Zahl der Übernachtungen chinesischer Gäste in Österreich nahezu versechsfacht (plus 491 Prozent), gab die Statistik Austria am Mittwoch bekannt. Im vergangenen Jahr wurden 1,4 Mio. Nächtigungen registriert, im Jahr 2008 waren es lediglich 236.000.

/APA (Fohringer)/HELMUT FOHRINGER Das beliebteste Urlaubsziel ist Wien