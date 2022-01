Österreich Vorreiter bei Erneuerbaren: Anteil 2020 bei 78 %

Der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromproduktion in der Europäischen Union ist leicht gestiegen: Im Jahr 2020 stammten 37 Prozent des Bruttostromverbrauchs aus "sauberen" Energiequellen, 2019 waren es 34 Prozent, wie das EU-Statistikamt Eurostat am Mittwoch mitteilte. Von den EU-Mitgliedstaaten wurden in Österreich (78 Prozent) und Schweden (75 Prozent) mehr als 70 Prozent des 2020 verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Energien erzeugt.

SN/APA (dpa)/Andreas Arnold Österreich ist ein Vorreiter bei alternativen Energiequellen

Ebenfalls hoch war der Anteil in Dänemark (65 Prozent), Portugal (58 Prozent), Kroatien und Lettland (53 Prozent). Schlusslicht bildeten Tschechien (15 Prozent), Luxemburg (14 Prozent), Ungarn und Zypern (12 Prozent) sowie Malta (10 Prozent). Mehr als zwei Drittel des gesamten aus erneuerbaren Quellen erzeugten Stroms entfielen auf Wind- und Wasserkraft (36 bzw. 33 Prozent). Das verbleibende Drittel des Stroms stammte aus Solarenergie (14 Prozent), festen Biokraftstoffen (8 Prozent) und anderen erneuerbaren Quellen (8 Prozent). Solarenergie wird immer beliebter: Im Jahr 2008 machte sie lediglich ein Prozent des in der EU verbrauchten Stroms aus.