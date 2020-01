Österreich will neuen Vorschlag für Finanztransaktionssteuer

Österreich verlangt einen neuen Vorschlag für eine Finanztransaktionssteuer, andernfalls will es die gemeinsamen Bemühungen innerhalb der EU um deren Einführung beenden. Dies teilte Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) am Dienstag vor seinem ersten EU-Wirtschafts- und Finanzrat in Brüssel mit.

SN/APA (BKA)/BKA/ANDY WENZEL Blümel: Aktueller Vorschlag von Deutschland "nicht akzeptabel"