Österreich zeigt Muskeln

Mehr als eine Million Menschen trainieren in Österreich bereits in einem Fitnessstudio. Vor allem Billiganbieter und Spezialisten befeuern die Branche.

Bei FitInn lässt man die Muskeln spielen. Mit österreichweit 34 Fitnessstudios und 150.000 Mitgliedern zählt man zu einem der größten Anbieter in der Branche. Jeder Siebente, der in Österreich in einem Fitnessstudio trainiere, sei FitInn-Kunde, rechnet Unternehmenssprecher Michael Stangl vor. Und man wolle weiter expandieren, an Standorten mit möglichst großem Einzugsgebiet, das heißt, in Städten ab 100.000 Einwohnern. Denn die Unternehmensphilosophie lautet: Möglichst viele Mitglieder sammeln, dafür billig in der Nutzung und reduziert im Angebot sein. "Kardio- und Krafttraining - mehr braucht es ja nicht", sagt Stangl. Deshalb liege der Mitgliedsbeitrag seit Jahren unverändert bei 19,90 Euro im Monat.