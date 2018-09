Österreicher bei Weitergabe von Finanzdaten sehr skeptisch

Die Österreicher sind bezüglich der Weitergabe ihrer Finanzdaten an Dritte vergleichsweise sehr misstrauisch. Nur 24 Prozent wären bereit, Drittanbietern Zugriff auf ihre Bankkonten zu gewähren. In Osteuropa etwa sind die Bedenken bezüglich Datenschutz deutlich geringer, so das Ergebnis einer am Mittwoch veröffentlichten Studie von A.T. Kearny zum Thema "Open Banking".

SN/APA (AFP/GETTY)/JUSTIN SULLIVAN Bereits 58 Prozent der Österreicher benutzen PayPal