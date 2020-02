Österreicher beim Sparen und Investment frustriert

Herr und Frau Österreicher sind in Sachen Sparen und Anlegen offenbar frustriert und zeigen im Stimmungsbarometer der Gfk Austria für 2019 generelle Zurückhaltung. In der Umfrage, die am Dienstag veröffentlicht wurde, wurde auch die persönliche wirtschaftliche Situation für die nächsten zwölf Monate eher skeptisch eingeschätzt.

SN/APA (dpa/Symbolbild)/Monika Skol Österreicher skeptisch bei persönlicher wirtschaftlicher Situation