Österreicher bekamen dieses Jahr weniger Bargeld geschenkt

Das Christkind schnallte in vielen Familien den Gürtel enger: Bargeld ist zwar immer noch das häufigste Geschenk, aber die Summen sind dieses Jahr geringer, wie eine Umfrage zeigt.

Insgesamt lagen am Heiligen Abend in Österreich 836 Millionen Euro unter dem Christbaum. Das sind um 15 Prozent weniger als im Vorjahr. Dennoch sind Geldscheine immer noch ein beliebtes Geschenk: Immerhin hat jeder zweite Bargeld geschenkt bekommen, wie eine repräsentative Online-Umfrage des Tarifvergleichsportals duchblicker.at unter 1200 Personen ergeben hat. Die durchschnittliche Höhe der Geldgeschenke liegt bei 230 Euro. Im Vorjahr waren es noch 254 Euro. Im Bundesländer-Vergleich bekamen die Burgenländer am meisten Bargeld, die Steirer am wenigsten.

Bücher, Filme und Spiele sind immer noch der Renner

Neben Geldgeschenken haben 41 Prozent der Befragten Bücher, Filme und Spiele geschenkt bekommen, gefolgt von Gutscheinen für Aktivitäten oder Reisen (40 Prozent), sowie Wertgutscheinen (39 Prozent). Nur rund ein Drittel hat Kleidung oder Gutscheine für gemeinsame Aktivitäten in seinen Päckchen entdeckt, jeder Vierte freut sich nun über technische Geräte, jeder Fünfte über Schmuck.

Steirer wollen sich selbst absichern, Salzburger sparen für große Ausgaben

Die Befragten wurden auch nach ihren Sparmotiven gefragt. Dort zeigte sich ein Unterschied je nach Bundesland: Die Steirer gaben vorwiegend an, sich Geld für die eigene finanzielle Absicherung auf die Seite legen zu wollen. Dieser Aspekt am Sparen ist für die Salzburger am unwichtigsten. Nur jeder Vierte (25 Prozent) legt dafür seine Geldgeschenke auf die Seite. Dafür führt Salzburg beim Sparen auf größere Anschaffungen (75 Prozent) wie Häuser, Wohnungen oder Renovierungsarbeiten. Dies ist auch in Vorarlberg bedeutsam (60 Prozent). Auch bei kleineren Anschaffungen wie Urlaubsreisen oder technische Geräte dominieren das Ländle (70 Prozent) und Salzburg (rund 67 Prozent) das Ranking.

Quelle: SN