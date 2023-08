Österreicher im Rennen um EU-Spitzenposten

Die EU-Kommission muss sucht nach einem Chefökonomen bzw. einer Chefökonomin in der Generaldirektion Wettbewerb

Florian Ederer, Professor an der Boston University.

Die Kontroverse um die Neubesetzung einer zentralen Position in der mächtigen Generaldirektion Wettbewerb in Brüssel rückt nun einen Österreicher ins Rampenlicht. Nachdem Fiona Scott Morton, Wirtschaftsprofessorin an der US-Eliteuniversität Yale und frühere US-Regierungsbeamtin, ihre Kandidatur zurückgezogen hat, ist nun der ...