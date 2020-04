Österreicher kaufen laut Studie wegen Corona seltener ein

Seit den Hamsterkäufen in den Supermärkten vom Freitag, dem 13. März hat sich das Einkaufsverhalten in Österreich massiv verändert. Nach den Ausgangsbeschränkungen durch die Regierung liefert nun eine Studie der Agar Markt Austria (AMA) in Zeiten der Corona-Krise eine Zwischenbilanz. Fazit: Die Österreicher gehen seltener, dafür in größeren Mengen einkaufen.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Die Österreicher machen derzeit lieber größere Einkäufe