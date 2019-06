Österreicher machen mehr Auslandsreisen als der EU-Schnitt

Die Österreicher machen mehr Auslands- und Flugreisen als der EU-Durchschnitt. Während 2017 drei Viertel aller Reisen von EU-Bürgern in ihrem eigenen Land erfolgten, kamen die Österreich auf 50,2 Prozent Inlandsreisen und 49,8 Prozent Auslandsreisen. Wie Eurostat am Donnerstag mitteilte, wurden EU-weit rund 64 Prozent aller Reisen mit dem Auto unternommen - in Österreich waren es 62,0 Prozent.

49,8 Prozent Auslandsreisen, 18,3 Prozent mit dem Flugzeug