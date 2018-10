Österreicher setzen weiter auf klassische Sparformen

Die Österreicher setzten beim Sparen auf Sicherheit. Klassische Sparformen seien auch heuer die häufigste Anlagevariante, obwohl damit reale Verluste erzielt werden, so die Bank Austria. Das Interesse an Wertpapierveranlagungen oder Immobilieninvestments ist allerdings höher als die tatsächliche Veranlagung des Ersparten in diese Bereiche, geht aus einer Umfrage im Auftrag der Bank hervor.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Erhebung der Bank Austria