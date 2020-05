Österreicher wird Präsident des Welt-Biomasseverbandes

Ein Österreicher wird künftig den Welt-Biomasseverband anführen: Der 61-jährige Christian Rakos wurde vom Vorstand der World Bioenergy Association mit Sitz in Stockholm am Mittwoch zum Präsidenten bestellt. Er folgt dem Litauer Remigijus Lapinskas nach dessen vierjähriger Amtsperiode. Rakos ist der zweite Österreicher nach Heinz Kopetz in dieser Funktion.

