Österreicher wollen Mehrwegflaschen - so wird ihr Anteil in den Supermärkten erhöht

Supermärkte müssen den Mehrweganteil steigern. Eine Umfrage unterstützt die Regierungspläne.

91 Prozent der Österreicher würden Mehrwegflaschen aus Glas oder Plastik kaufen, wenn es in den Supermärkten mehr davon gäbe. Das hat eine Umfrage von Marketagent im Auftrag der Umweltorganisation Greenpeace ergeben. 87 Prozent der Befragten fordern demnach, mindestens die Hälfte der Getränke soll bis 2030 in wieder befüllbare Mehrweg- statt Einwegflaschen abgefüllt werden. Aktuell liegt der Mehrweganteil in den Supermärkten bei unter 20 Prozent.

Dass Greenpeace die Onlineumfrage (zwischen 8. und 15. Februar unter 500 Menschen) genau jetzt ...