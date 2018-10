Österreicherin neue Vizechefin des Europäischen Patentamtes

Die Österreicherin Nellie Simon ist ab Anfang 2019 neue Vizepräsidentin des Europäischen Patentamtes. Am Freitag wurde sie mit großer Mehrheit des Verwaltungsrates in diese Funktion gewählt. Damit übernimmt erstmals eine Österreicherin eine so hohe Position, hieß es am Freitag in einer Aussendung des Österreichischen Patentamtes.

SN/APA/Nellie Simon Große Ehre für Nellie Simon