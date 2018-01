Österreichische Beschäftigte arbeiten am drittlängsten in EU

Österreichs Vollzeitbeschäftigte arbeiten mit 41,4 Stunden wöchentlich am drittlängsten in der EU. An der Spitze liegen laut Eurostat-Daten vom Donnerstag Briten mit 42,3 Stunden pro Woche vor Zyprioten (41,7 Stunden). Der EU-Durchschnitt liegt bei 40,3 Stunden. Schlusslicht waren in dem Berichtsjahr 2016 die Dänen mit nur 37,8 Stunden.

Für die Wirtschaftskammer sprechen die Zahlen aber nur die halbe Wahrheit. In den Vergleich müsse man die vielen Urlaubs- und Feiertage hierzulande einbeziehen. Dann seien wir bei der tatsächlichen Wochenarbeitszeit mit 39,6 Stunden genau im EU-Schnitt, so WKÖ-Sozialpolitiker Rolf Gleißner. Hinter dem Spitzentrio folgen Beschäftigte aus Griechenland (41,2 Stunden), Polen und Portugal (je 41,1), Bulgarien (41,0), Slowenien (40,8), Tschechien (40,7), Rumänien und Slowakei (je 40,7), Ungarn und Malta (je 40,5), Deutschland, Lettland und Luxemburg (je 40,4), Estland (40,3), Kroatien (40,3), Spanien und Schweden (je 39,9), Litauen (39,7), Belgien (39,2), Irland und Finnland (je 39,1), Frankreich und Niederlande (je 39,0), Italien (38,8) und Dänemark (37,8 Stunden). (APA)