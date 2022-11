Österreichs Beitrag für die neue Mondmission

Einige heimische Firmen sind mit an Bord bei dieser und den künftigen Artemis-Projekten. Trotzdem besteht Handlungsbedarf, damit Österreich in Europa nicht den Anschluss verliert.

Nach mehreren Verschiebungen war es Mittwochfrüh so weit. Mit dem geglückten Start der Rakete Space Launch System hat die US-Weltraumbehörde Nasa das Projekt Artemis 1 mit vielen Einzelprojekten auf den Weg gebracht, das nach 50 Jahren an die Apollo-Mission anschließen soll. Ein Hauptziel ist es, wieder Menschen auf den Mond zu bringen - und in einem nächsten Schritt auf den Mars.

Anders als in den 1960er Jahren bezieht die Artemis-Mission diesmal auch private Unternehmen ein. Unter den mitwirkenden ...