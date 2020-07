Österreichs CO2-Emissionen stiegen 2019 um 1,8 Prozent

Klimaministerin Leonore Gewessler verspricht eine Trendwende

Österreichs Treibhausgasemissionen sind nach vorläufigen statistischen Daten auch 2019 wieder gestiegen, statt wie geplant zu sinken. Wie aus den Berechnungen des Umweltbundesamtes hevorgeht, im Fachjargon Nahzeitprognose (NOWCAST), hat Österreich im Vorjahr rund 80,4 Millionen Tonnen Treibhausgase (THG) emittiert, um 1,4 Mill. Tonnen CO2-Äquivalent oder 1,8 Prozent mehr als 2018. "Das ist eine Hypothek und eine große Last", sagte Klimaministerin Leonore Gewessler bei der gemeinsamen Präsentation der Zahlen mit Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler am Mittwoch. "So ein Anstieg der CO2-Emissionen darf uns in Zukunft nicht mehr passieren."

Gestiegen ist der Treibhausgasausstoß vor allem in der Industrie, was aber mit der Wiederinbetriebnahme eines Hochhofens der voestalpine zu tun hat, der 2018 in Wartung war. Auch beim "Sorgenkind" Verkehr gab es erneut eine Zunahme, sagt die Klimaschutzministerin. Rückläufig waren die Emissionen laut der Studie im Bereich Gebäude und Landwirtschaft.

Einige Maßnahmen habe die Regierung mit der Förderaktion zum Ausstieg aus Öl- und Gasheizungen, aber auch der Erhöhung der Mittel für thermische Sanierungen und Umweltförderung schon gesetzt. Zusammen sollten sie im Jahr 2,34 Mill. Tonnen CO2 pro Jahr einsparen und bereits im nächsten Jahr einen Lenkungseffekt bringen, sagte Gewessler.

"2020 wird das Jahr für Österreich das Jahr des Einstiegs ins Solarzeitalter und des Ausstiegs aus fossiler Energie", betonte Kogler. Das Regierungsprogramm und die vereinbarten Maßnahmen zu Eindämmung der Folgen der CoVid-Krise würden dazu beitragen. Mit dem ab Sommer 2021 vorgesehenen Investitionsprogramm werde man insgesamt mehr erreichen, sagte Kogler.

Die vollständige Studie zur Bilanz der Treibhausgasemissionen Österreichs für 2019 wird im Jänner 2021 vorliegen.

Quelle: SN